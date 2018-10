18-årig fængslet for narkobesiddelse i sag om mdma-død

To mænd sidder nu fængslet, efter at 16-årig dreng natten til lørdag døde af stoffet mdma.

Retten i Nykøbing Falster har søndag varetægtsfængslet en 18-årig mand i foreløbig fire uger. Det sker i en sag, hvor en 16-årig mand døde natten til lørdag efter indtagelse af stoffet mdma.

Den 18-årige er sigtet for at have besiddet 40 gram mdma. Politiet mener, at han har leveret stof til en anden 18-årig, som så har givet det videre til den 16-årige.

Den anden 18-årige blev fængslet allerede lørdag på baggrund af en mistanke for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Politikommissær Rune Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er efterforskningsleder på sagen. Han fortæller, at den 18-årige efter søndagens retsmøde valgte at acceptere rettens afgørelse om fængsling.

- Nu fortsætter vi så efterforskningen, og så må vi se, om der skal ske flere anholdelser, fortæller Rune Nilsson.

Den 18-årige blev anholdt lørdag aften, efter at politiet havde fået flere henvendelser i sagen. Ved anholdelsen var manden i besiddelse af mdma.

Han er sigtet for grov narkobesiddelse efter straffelovens paragraf 191. Det er på den baggrund, at han er blevet fremstillet i grundlovsforhør og fængslet. Sigtelsen lyder på besiddelse af 40 gram mdma.

Juridisk bliver han altså ikke forsøgt stillet til ansvar for den 16-åriges død, som den jævnaldrende mand, der blev fængslet lørdag, gør. Søndagens fængsling handler alene om narkobesiddelse med henblik på salg.

Tidligere i år var der en lignende sag i samme politikreds. Her blev en bagmand frifundet for at have videregivet mdma til en pusher, som så solgte til en 15-årig, der døde.

Bagmanden blev tiltalt for uagtsomt manddrab, men blev frifundet. Siden blev pusheren dømt.

Retten har altså lagt en linje, der betyder, at kun det sidste led i leveringskæden kan stilles til ansvar for et eventuelt dødsfald.

Den 18-årige skal foreløbig sidde fængslet i fire uger.

/ritzau/