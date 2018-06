18-årig sigtet for vanvidskørsel med 180 kilometer i timen

Bilisten påkørte ifølge politiet bomme, en kæde og en lysstander. Ingen personer kom heldigvis til skade.

En 18-årig bilist lavede mandag flere hasarderede overhalinger og kørte modsat rundt i en rundkørsel, da han med omkring 180 kilometer i timen kørte på Skovvejen ved Jyderup.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der kalder kørslen for "vanvittig". En patrulje satte mandag eftermiddag efter bilisten, og han fortsatte ind i Jyderup.

Her påkørte den unge mand bomme, en kæde og en lysstander, før han stak af fra bilen. Politiet anholdt efterfølgende den 18-årige mand, der er fra Mørkøv.

Han var ikke påvirket af hverken alkohol eller narko.

Ingen kom til skade ved den unge mands vilde kørsel, men han sigtes for at køre hensynsløst til fare for andre. Desuden sigtes han for et utal af overtrædelser af færdselsloven.

Politiets jurister vil tirsdag vurdere, om han skal stilles for en dommer med henblik på at få ham varetægtsfængslet.

Kørslen fandt sted omkring klokken 17 mandag. Hvis man har set det eller været tæt på at blive kørt ned, kan man ringe til politiet på 114.

/ritzau/