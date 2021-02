18-årig får 18 frakendelser af kørekortet på en aften

En højhastighedsflugt på mere end 36,5 kilometer endte med 18 frakendelser af kørekortet for en 18-årig mand.

En 18-årig mand har fået ti ubetingede frakendelser og otte betingede frakendelser af sit kørekort samt tre klip i kørekortet for en højhastigheds biljagt med politiet i starten af januar.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet har fået øje for de mange brud på færdselsloven, efter at en video, der blev optaget af politiet under biljagten, er blevet analyseret.

En patruljevogn blev opmærksom på den 18-årige mand, som kørte i en Ford Mondeo, på Esbjerg-motorvejen nær Bramming.

Den 18-årige var imidlertid ikke interesseret i at snakke med politiet, og han indledte et flugtforsøg, der endte med at strække sig over mere end 36,5 kilometer.

På vejen fik han både kørt 133 kilometer i timen inde i Esbjerg, hvor man må køre 50 kilometer i timen. Han blev også set køre mere end 194 kilometer i timen på en landevej nær Varde, hvor man må køre 80 kilometer i timen.

Manden blev pågrebet nær byen Jannerup klokken 20.56 samme aften.

/ritzau/