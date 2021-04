18-årig mand fra Løkken er dræbt i soloulykke

Læge erklærede ved ankomst til ulykkessted en 18-årig mand for død, efter at bil havde ramt et træ.

En 18-årig mand fra Løkken har mistet livet i en soloulykke nær sin hjemby natten til søndag.

Det oplyser Nordjyllands Politi i et tweet.

Bilen med den unge mand kørte af vejen og ramte et træ, hvorefter den brød i brand.

Politiet modtog klokken 00.31 en anmeldelse om det alvorlige færdselsuheld, der skete på Brønderslevvej ved Vrensted.

En læge erklærede den 18-årige fører af bilen for død på ulykkesstedet. En bilinspektør har været på stedet for at få klarlagt årsagen til ulykken.

De pårørende er underrettet, oplyser politiet.

/ritzau/