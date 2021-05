18-årig sigtet for drabsforsøg i Borup

En 18-årig mand fremstilles i grundlovsforhør mandag for at forsøge at dræbe en mand med en kniv i Borup.

En 30-årig mand er natten til mandag blevet sendt på hospitalet i kritisk tilstand, efter at han blev stukket i brystet med en kniv på sin bopæl i Borup.

Kort efter anholdt politiet en 18-årig mand, som nu er sigtet for drabsforsøg og fremstilles i grundlovsforhør mandag klokken 13.

Anklageren har anmodet om lukkede døre ved grundlovsforhøret af hensyn til efterforskningen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Episoden fandt sted på Parkvej i Borup efter midnat natten til mandag.

Vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Boye Rasmussen, oplyste til Ritzau mandag morgen, at politiet mener, at de to mænd har en relation til hinanden, men ønskede ikke at uddybe yderligere.

Der er ikke kommet nyt om den 30-åriges tilstand mandag formiddag.

/ritzau/