Ung bilist skyld i venindes død: Lettet efter dom

En ung kvinde kørte for hurtigt og havde fokus på en højttaler, da hun i marts forårsagede sin venindes død.

En ung kvinde var skyld i, at hendes 17-årige veninde i marts mistede livet, mens to andre kom alvorligt til skade.

Det har Retten i Odense mandag slået fast. Hun straffes med 30 dages betinget fængsel, 30 timers samfundstjeneste og et kørselsforbud.

Den 19-årige kvinde har valgt at modtage dommen, som hun ifølge sin forsvarer, Linda Christensen, er tilfreds med.

- Hun er lettet. Det har været en tung byrde at have forårsaget en venindes død og to andres svære skader.

- Med afgørelsen kan hun lægge hændelsen bag sig, og hun er glad for resultatet - at det ikke var særlig hensynsløs kørsel, siger Linda Christensen.

Hændelsen skete 6. marts, hvor den unge kvinde sad bag rattet i den sorte Opel Zafira, da hun med høj fart bragede ind i en bilkø på Fynske Motorvej ved Aarup.

Med i bilen var fire af kvindens veninder, og tre af dem kom alvorligt til skade i sammenstødet.

Blandt dem var en 17-årig pige, som efter ulykken blev bragt til Odense Universitetshospital, hvor hun senere samme dag døde med sine pårørende omkring sig.

En anden passager brækkede hånd, hofte og bækken, mens den sidste fik et brud på en nakkehvirvel, en ryghvirvel og højre lårben.

Den unge bilist havde kørt for hurtigt. Ifølge anklagemyndigheden viste speedometeret knap 180 kilometer i timen, mens den unge kvinde holdt en trådløs højttaler i højre hånd.

Uopmærksomheden og den meget høje fart betød, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder, som skulle føre til mellem 16 og 18 måneders fængsel til kvinden, mente anklager Lisbet Høiberg.

Men det var retten ikke enig i. Hun kørte for hurtigt, men man kunne ikke lægge til grund, at hun kørte op mod 180 kilometer i timen, vurderede retten.

- Du har kørt for hurtigt, du har været uopmærksom, og du har ikke holdt afstand. Og så opdagede du det (at der var kø, red.) for sent, sagde retsformanden om ulykken ifølge Fyens.dk.

Dommen vakte harme blandt tilhørerne i retslokalet, hvor der blandt andre sad to veninder, som var passagerer i bilen, skriver Fyens.dk.

De fortalte under retssagen, at kvinden kørte alt for stærkt, og at hun ikke lyttede, da de bad hende sænke farten.

Den betingede dom er langtfra, hvad anklageren havde håbet på, og efter domsafsigelsen gjorde anklageren det ifølge Fyens.dk klart, at hun formentlig ville sende sagen til statsadvokaten, som inden 14 dage skal vurdere, om den ankes til landsretten.

/ritzau/