19-årig savnet - politihelikopter gik i luften uden held

Selv politiets helikoptere har ikke været i stand til at finde en 19-årig pige, der er meldt savnet.

En 19-årig kvinde er blevet meldt savnet, efter at hun forlod sin søsters hjem i Struer efter et skænderi fredag aften.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV2.

Politiet oplyser desuden, at de har haft en helikopter i luften for at forsøge at finde den 19-årige, men at det har været uden held indtil videre.

Og det er ikke udelukket, at man må sende helikopteren i luften igen, oplyser vagtchef Jesper Brøndum til TV2 - redningsfolkene skal bare finde ud af, hvor de skal lede.

Politiet oplyser desuden, at pigens mobiltelefon har været slukket, siden hun forlod sin søsters hjem.

/ritzau/