19-årig sigtet for voldtægt og at have sneget sig til sex

To 19-årige kvinder blev ifølge sigtelse offer for jævnaldrende mands overgreb på en adresse i Odder.

To alvorlige sigtelser hænger over hovedet på en 19-årig mand, der onsdag skal for retten ved et grundlovsforhør.

Teenageren er sigtet for at have voldtaget en 19-årig kvinde, der ikke havde givet sit samtykke. Derudover er han sigtet for at have sneget sig til sex med en anden 19-årig kvinde.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Manden er sigtet efter paragraf 216, der handler om voldtægt, i det første tilfælde. I det andet tilfælde er han sigtet efter straffelovens paragraf 221, som lyder:

- Med fængsel indtil 4 år straffes den, der tilsniger sig samleje med en person, der forveksler gerningsmanden med en anden.

Ifølge politiet troede kvinden, at det var en anden, hun havde sex med.

Begge overgreb er ifølge sigtelserne sket natten til tirsdag. Det er sket på en adresse i Odder.

Da der ved grundlovsforhøret vil blive bedt om lukkede døre, ønsker politiet ikke at kommentere sagen yderligere.

Grundlovsforhøret begynder klokken 10.

Det er uvist, om manden erkender eller nægter sig skyldig.

/ritzau/