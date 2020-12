19-årig tiltalt for voldtægter og afpresning på Snapchat

En fængslet mand er tiltalt for fire voldtægter af en kvinde og afpresning af piger i alderen 13 til 18 år.

- Give mig 8000kr hver og sende nogle vidioer af jer selv som jeg bestemmer. Gør i de ting Kommer jeg aldrig og besøger jer.

Beskeden med mange stavefejl - og andre af samme karakter - tikkede ifølge Københavns Politi ind på en 15-årig piges telefon den 2. februar.

Beskederne skulle ifølge anklageskriftet komme fra en 19-årig mand, der er tiltalt for at voldtage og afpresse en kvinde samt for trusler, tvang og afpresning og forsøg herpå af 21 andre piger i alderen 13 til 18 år.

- En hvor du viser din røv og onnanere en smule skal vare 45 sec, mener politiet, at en af beskederne har lydt.

- Slik dine fingre 5 sec cirka også rør din fisse med de våde fingre og stik den ene op i dig. Send i gruppen, lød en anden.

Ifølge politiet er flere af pigerne blevet truet både på deres egne og familiers liv. Ifølge anklageskriftet lykkedes det den tiltalte flere gange at få pigerne til at sende nøgenfotos.

I et af tilfældene mener politiet, at manden har voldtaget en kvinde ved at true med at sende den berygtede bande Satudarah efter hende og hendes familie.

Han er i alt tiltalt for fire voldtægter af denne kvinde, hvis alder ikke fremgår af anklageskriftet.

I et andet tilfælde skulle manden have truet med at voldtage en pige og hendes familie.

- Han ville komme og voldtage hende, hendes mor samt hendes lillesøster på ét år eller slagte lillesøsteren, står der i anklageskriftet.

Manden menes at have kontaktet pigerne gennem de sociale medier Snapchat og Instagram, hvor han har gemt sig bag forskellige pseudonymer.

I et tilfælde menes manden at have truet med at sende en anden person efter en pige. Den ukendte person ville "fange hende og skære hende i små stykker og servere det for hans hunde," står der i anklageskriftet.

- Kører rundt i din by hverdag for at finde dig. Du kan få samme oplevelse med den sidste luder jeg fandt. 20 dage uden mad og vand. Stukket o låret hele tiden.

- Voldtaget hver anden time. Kys dine forældre og husk at sig du elsker dem. Gå ud og knep 2 drenge jeg vælger og gi mig 500kr og jeg lader dig være, skulle manden have skrevet til en af pigerne.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden februar og er mandag frivilligt gået med til at lade sig fængsle, indtil der falder dom i sagen, som begynder i april og ventes afsluttet i maj 2021.

Sagen er rejst som en nævningesag, hvilket anklagemyndigheden gør i sager, hvor der er krav om mindst fire års fængsel.

/ritzau/