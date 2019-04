20-årig fængslet for digitale sexkrænkelser

Politiet vil intet sige om sag - også detaljer fra åben del af retsmøde holdes hemmelige.

Politiet i Syd- og Sønderjylland har anholdt en 20-årig mand i en sag om digitale sexkrænkelser. Han er torsdag blevet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg.

Hvad sigtelserne nærmere drejer sig om, er uklart. Anklagemyndigheden afviser nemlig over for Ritzau at oplyse indholdet af dem. Selv om sigtelserne er læst op i en åben del af retsmødet.

Hvor mange forhold, den 20-årige skal have begået, er heller ikke oplyst.

Det fremgår imidlertid af den retsliste, som Retten i Esbjerg har offentliggjort, at der er tale om en sag, som politiet har oprettet tilbage i 2018.

Ifølge Ritzaus oplysninger skal der være rejst sigtelse efter straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse. Her er strafferammen to års fængsel. Hvis offeret er under 15, stiger den til fire år.

Den 20-årige kommer ifølge politiet fra Varde-området. Politiet har ikke oplyst, hvorledes han forholder sig til de rejste sigtelser.

Ritzau har nu anmodet Retten i Esbjerg om aktindsigt i retsbogen. Af den vil sigtelserne mod den 20-årige, som anklagemyndigheden altså ikke ønsker at informere om, fremgå.

Retsplejeloven sikrer, at massemedier kan få aktindsigt i retsbøger fra retshandlinger, der er foretaget i åbne retsmøder.

/ritzau/