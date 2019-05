20-årig kvinde voldtaget af to mænd til Majfest

Kvinde har fortalt politiet, at hun lørdag aften blev hevet ind i buskads og voldtaget af to mænd i Hedensted.

For en 20-årig kvinde endte Majfesten i Hedensted mellem Vejle og Horsens lørdag aften i et mareridt, da hun blev voldtaget af to mænd.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Kvinden har til politiet forklaret, at hun på et tidspunkt lørdag aften besluttede at forlade festen. Hun gik hen forbi nogle nærliggende tennisbaner.

- Lige nord for tennisbanerne bliver hun grebet af to mænd, der trækker og skubber hende ind i noget buskads, hvor de voldtager hende, fortæller vagtchef Hans Hoffensetz.

Umiddelbart efter voldtægten ringer kvinden klokken 20.26 til politiet, der rykker massivt ud til festpladsen for at undersøge gerningsstedet og tale med mulige vidner.

Den chokerede kvinde har kun kunnet give et sparsomt signalement af gerningsmændene.

Hun beskriver dem som 20-21 år og omkring 180 centimeter høje. De havde mørkt hår og skæg og var iført mørkt tøj.

- Vi ved ikke, om de har set kvinden på festpladsen og er fulgt efter hende, eller om de har stået og ventet ved gerningsstedet, siger Hans Hoffensetz.

Søndag er politiet igen til stede på festpladsen i håb om at høre fra folk, som har bemærket noget i forbindelse med voldtægten.

- Vi vil gerne høre fra vidner, som har bemærket noget på festpladsen og måske har lagt mærke til to mænd, der opførte sig mistænkeligt, siger vagtchefen.

/ritzau/