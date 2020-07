20-årig kvinde blev kvalt i Køge: 18-årig sigtes for drab

To unge mænd er anholdt i en sag om drab på en 20-årig kvinde, som blev slået ihjel ved kvælning.

En 18-årig mand sigtes for at have kvalt en 20-årig kvinde, som blev fundet død tirsdag på en adresse i Køge.

Det fremgår af sigtelsen, som anklager Rune Rydik læser op under grundlovsforhøret i sagen i Retten i Roskilde.

En 22-årig mand, der også er anholdt i sagen, sigtes for medvirken til drab.

Ifølge sigtelsen tilskyndede han den medsigtede 18-årige til at dræbe kvinden i en besked på et socialt medie.

I beskeden, som blev sendt inden drabet, skrev han "så skaf hende af vejen" - eller lignende - fremgår det af sigtelsen.

Begge mænd nægter sig skyldige.

/ritzau/