20-årig nægter sig skyldig i voldtægt og trusler

En 20-årig mand mistænkes for at stå bag voldtægt og afpresning af piger, som han mødte gennem sociale medier.

En ung mand med en lavtsiddende knold sidder roligt og virker næsten overrasket, da det meget detaljerede ti sider lange anklageskrift læses op af senioranklager ved Københavns Politi Søren Harbo.

Den 20-årige nægter at have begået de forbrydelser, som anklagemyndigheden anklager ham for.

Han er tiltalt for at voldtage og afpresse en kvinde, hvis alder ikke er angivet i anklageskriftet, samt for trusler, tvang og afpresning og forsøg herpå af 21 andre piger i alderen 13 til 18 år.

- Jeg har bestemt ikke udgivet mig for at være den profil. Jeg mødte ham på snapchat i starten af 2019. En måned eller to efter vi fik kontakt, begyndte han at true mig, og til sidst fik han mig til at sende ham penge, forklarer han om sin tilknytning til sagen.

Sagen begyndte fredag formiddag ved Retten på Frederiksberg.

Mens den 20-årige selv forklarer, at han er endnu et offer i den omfattende sag, er Søren Harbo ikke enig.

Han mener, at det er den 20-årige, som står bag profilen.

Anklagerens påstand er, at han kontaktede pigerne gennem de sociale medier Snapchat og Instagram, hvor han har gemt sig bag forskellige pseudonymer.

- Kernen i sagen er at finde ud af, om det er ham, der står bag profilen, som står bag de mange trusler om afpresninger, siger Søren Harbo.

Flere af pigerne blev truet på både deres egne og familiers liv. Det lykkedes den 20-årige at få flere af pigerne til at sende nøgenfoto, mener senioranklager Søren Harbo.

Ved en ransagning af den tiltaltes hjem i Høje Taastrup fandt politiet en Samsung-telefon under sengen.

Ifølge anklager Søren Harbo blev der fundet beviser på, at det var fra denne telefon, profilen, som havde truet de mange piger, opererede.

Dog forklarer den tiltalte, at han har lånt sin Samsung-telefon ud, så en anden kan have brugt den, eller at han kan være blevet hacket.

Manden har ifølge anklagemyndigheden voldtaget en af kvinderne ved at true med at sende banden Satudarah efter hende og hendes familie.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden februar 2020 og er frivilligt gået med til at lade sig fængsle frem til dommen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om udvisning for bestandig, hvis han dømmes.

Sagen forventes afsluttet den 28 maj.

