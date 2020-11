20-årig stak tre mænd ned under masseslagsmål

En 27-årig mand blev dræbt og to andre livsfarligt såret under slagsmål. Gerningsmand idømt 16 års fængsel.

Det udviklede sig usædvanligt blodigt, da to grupper natten til den 9. september sidste år stødte sammen på Carl Th. Dreyers Vej i Valby.

En 27-årig mand blev dræbt, og to andre blev livsfarligt såret af knivstik. De overlevede ifølge anklageskriftet mod en 20-årig mand kun, fordi de fik hurtig lægehjælp på stedet.

Fredag er den 20-årige i et nævningeting ved Retten på Frederiksberg blevet idømt 16 års fængsel for drab og to drabsforsøg.

Fem drenge og mænd var tiltalt, da sagen kom for retten.

Ifølge anklageskriftet tog en gruppe afsted fra Buskager i Vanløse til boligområdet Akacieparken i Valby for at overfalde en anden gruppe, der holdt til dér.

To 17-årige drenge, der var med, var tiltalt for forsøg på grov vold. Ifølge anklageskriftet deltog de i overfaldet, men stak af, da de selv blev angrebet. De blev idømt fire og seks måneders fængsel.

For en 21-årig mand, der deltog i slagsmålet, førte det til afsløring af en helt anden forbrydelse.

Under efterforskningen fandt politiet knap 16 gram kokain. Men man fandt også regnskaber, der tydede på, at han sammen med mindst to andre, som politiet ikke har fundet frem til, har solgt 12,7 kilo kokain.

For det og for medvirken til grov vold blev han idømt 12 års fængsel.

Anklagemyndigheden krævede desuden konfiskation af 84.000 kroner, som blev fundet på hans bopæl, samt yderligere godt 11,5 millioner kroner, som man mener er tjent på narkohandelen.

Retten afviste dog konfiskation af de mange millioner, som altså heller ikke er fundet.

- Ifølge retten har han været en mellemhandler og derfor spillet en mindre rolle i narkohandelen, forklarer anklager Anders Larsson.

Endelig blev en 23-årig mand fra gruppen i Akaciaparken, der var tiltalt for forsøg på grov vold mod angriberne, frifundet.

Anders Larsson er godt tilfreds med fredagens dom - også frifindelsen af den 23-årige.

- Efter det, der blev lagt frem i retten, kan jeg godt forstå, at han blev frifundet, siger anklageren.

Alle de dømte valgte at tænke over, om de vil anke dommene til landsretten, og de er fortsat beskyttet af navneforbud.

/ritzau/