20 personer tog ulovlig pause på havnefront i weekenden

Politiet rejste søndag 20 sigtelser mod borgere, der ulovligt opholdt sig i særlig zone på Islands Brygge.

Islands Brygge på Amager er et af de helt store trækplastre i København, når det er weekend, og vejret er godt.

Men som alle andre steder i samfundet skal man holde afstand for at hindre smitte med coronavirus. Og der var ikke tilstrækkelig afstand mellem folk på Islands Brygge lørdag, mente politiet.

Derfor blev der indført forbud mod ophold i området.

I løbet af søndagsdøgnet sigtede Københavns Politi 20 personer for brud på opholdsforbuddet.

Det oplyser politiets pressevagt mandag eftermiddag.

Forbuddet trådte i kraft lørdag klokken 21.

Ingen brød forbuddet lørdag frem til midnat - så vidt politiet ved.

Det udløser som udgangspunkt en bøde på 2500 kroner, hvis man opholder sig i et område, der er omfattet af et opholdsforbud.

Når politiet har rejst en sigtelse, skal der dog først laves en juridisk vurdering af den enkelte sag - og om sagen berettiger en bøde.

Forbuddet på Islands Brygge er i øjeblikket det eneste af sin slags i Danmark. I weekenden var der også forbud mod ophold ved Lakolk Butikscenter på Rømø, men det blev ophævet ved midnat mellem søndag og mandag.

Søndag aften oplyste politiet i Syd- og Sønderjylland, at der ikke var rejst sigtelser for brud på forbuddet på Rømø.

Allerede inden weekenden advarede politiet om, at det kunne blive nødvendigt at indføre forbud mod ophold på særligt populære steder i landet.

De forskellige politikredse udpegede i den forbindelse såkaldte hotspots, som politiet ville have særligt fokus på.

Mens det er ulovligt eksempelvis at sætte sig på en bænk eller at bade ved Islands Brygge, er det fortsat tilladt at gå eller løbe i området.

Opholdsforbuddet gælder foreløbig indtil midnat fredag den 1. maj.

/ritzau/