Politiet finder 200 kilo sprængstof i skur på Amager

Politiet kalder sprængstoffund historisk. To mænd kræves mandag varetægtsfængslet. De nægter sig skyldige.

Omkring 200 kilo sprængstof med to tændsatser er blevet fundet i et redskabsskur på Amager under en aktion søndag.

To mænd er mandag blevet fremstillet i et grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling. De nægter sig skyldige.

Mændene, der er henholdsvis 54 og 21 år, er sigtet for besiddelse af sprængstoffet under særligt skærpende omstændigheder.

Politiet mener, at opbevaringen er sket i forståelse mellem de to, og at der er flere medgerningsmænd, som endnu ikke er identificeret. Det fremgår af sigtelsen, der blev læst op i Dommervagten mandag formiddag.

Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre af hensyn til det stadie, som politiets efterforskning er på, lød det fra dommeren. Det er dermed kun sigtelsen, der er blevet oplyst for offentligheden.

Det er uvist, hvor længe politiet mener, de to har været i besiddelse af den store mængde sprængstof, ligesom det er uvist, hvilket sprængstof der er tale om.

Der er dog tale om et historisk fund, udtaler politiinspektør Henrik Andersen i en pressemeddelelse.

- Vi har beslaglagt en historisk stor mængde sprængstof, som vi selvfølgelig er meget lettede over, ikke længere er i kriminelle hænder, udtaler han.

- Der har ikke umiddelbart været en fare for naboer til det sted, sprængstoffet blev opbevaret, men sådan noget ligger man jo ikke inde med for sjov, siger han.

Mængden er mere præcist opgjort til 206,4 kilo.

Efterforskningen har ikke stået på i lang tid, oplyser politiinspektøren til Ritzau.

- Det er oplysninger, vi kom i besiddelse af for nogle få dage siden, og som vi har arbejdet intenst med siden, siger han.

Søndag eftermiddag blev politiet set i en aktion på Følfodvej i Sundby. En del af vejen blev afspærret, og også hærens ammunitionsryddere var tilkaldt.

Men sprængstoffet blev altså fundet i et skur i Sundby.

Efterforskningen udføres af Grænsecenter Øresund, som er en specialgruppe under Københavns Politi.

Den har til opgave at tage sig af grænseoverskridende kriminalitet på tværs af Øresund, og gruppen fokuserer blandt andet på våben og sprængstoffer.

På hvilken måde Sverige indgår i sagen, ønsker politiet mandag ikke at udtale sig om.

- Der er indikationer på, at det kan hidrøre fra Sverige, men det er noget, vi er i gang med at søge klarlagt, siger politiinspektør Henrik Andersen.

Grænsecenter Øresund arbejder tæt sammen med svenske myndigheder.

