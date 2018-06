201 dages indespærring udløser ingen erstatning til agent

Landsret giver anklagemyndigheden medhold. Langt ophold bag danske tremmer var selvforskyldt.

Vestre Landsret afviser at give erstatning til en rumænsk mand for 201 døgns varetægtsfængsling, selv om han senere blev frifundet for de forbrydelser, han var indespærret for at have begået.

Landsrettens afgørelse er en stadfæstelse af den dom, som Retten i Holstebro afsagde tilbage i november 2017.

Hovedpersonen er en lastvognschauffør, der i hemmelighed samarbejdede med sit hjemlands politi på dansk grund.

I november og december 2013 deltog han først i tyveriet af tre entreprenørmaskiner fra Scantruck i Skive og dernæst i kuppet mod virksomheden Nicolaisen Larsen A/S i Ulfborg, som mistede seks teleskoplæssere.

Kort efter det sidste tyveri blev den i dag 49-årige mand anholdt af politifolk på en rasteplads nær Bremen. Han fortalte, at han havde begået tyverierne efter aftale med det rumænske politi. Han skulle infiltrere mafiagrupper og på den måde afsløre dem.

Men danske myndigheder var ikke orienteret om den hemmelige efterforskning, og anklagemyndigheden besluttede at tiltale ham for tyveri af maskinerne, som havde en samlet værdi af cirka fire millioner kroner.

Imidlertid blev den 49-årige frifundet af både Retten i Holstebro og af Vestre Landsret - med en begrundelse om, at han jo havde været i god tro, idet han samarbejdede med det rumænske politi og havde fået en garanti om, at han ikke ville blive straffet.

Men i efterspillet om erstatning for de mange dages varetægtsfængsling møder han ikke længere den store forståelse hos domstolene.

Anklagemyndigheden frifindes for hans krav om 177.200 kroner.

Manden var selv årsag til, at han blev varetægtsfængslet, fastslog først by- og nu også landsret.

Den 49-årige deltog i tyverierne "uden at sikre sig, at han handlede med accept af de danske myndigheder", lød det i byrettens begrundelse, som onsdag er stadfæstet af landsretten.

I afgørelsen kan man også læse, at hans opførsel er i strid med de danske regler om agentvirksomhed.

