2020 har kurs mod at blive året med rekordfå juleindbrud

1. juledag fik politiet 81 anmeldelser om uønsket besøg i hjem rundt om i Danmark.

Selv om antallet af anmeldte indbrud tog et nøk opad fra den 24. til den 25. december, ser 2020 ud til at blive et år med rekordfå juleindbrud.

Hvor der juleaftensdag blev anmeldt 57 indbrud, løb der 1. december 81 anmeldelser om indbrud ind hos politiet landet over. Det viser tal fra Rigspolitiet lørdag morgen.

Dermed har politiet registrerede 388 indbrud fordelt over hele Danmark siden 18. december. Sidste år var der på samme tidspunkt 779 indbrud, mens tallet i 2018 lå på 834 uønskede besøg.

Politiet har stor fokus på indbrud i juledagene, da mange normalt fejrer jul væk hjemmefra.

Opgørelsen over antallet af indbrud dækker anmeldelser i private hjem såsom villa, lejligheder og landejendom. Også indbrud på værelser er regnet med.

/ritzau/