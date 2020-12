21-årig alvorligt kvæstet efter at altangelænder gav efter

En yngre mand er faldet ned fra en altan i tredje sals højde. Han er kommet alvorligt til skade.

En 21-årig mand er lørdag eftermiddag kommet alvorligt til skade, efter at han faldt cirka ti meter ned fra en altan i Aalborg. Det skriver Ekstra Bladet.

Nordjyllands Politi oplyser til avisen, at de foreløbige undersøgelser tyder på, at ulykken skete, fordi et gelænder rev sig løs. Den unge mand faldt fra tredje sals højde ned i en flisebelagt baggård.

Politiet afventer tekniske undersøgelser, før det endeligt kan sige, hvad der var årsag til faldet.

- Vi skal have fat i eksperter, der skal finde ud af de tekniske ting omkring gelænderet. Var det fastgjort ordentligt og så videre, siger vagtchef Henrik Beck.

Han oplyser, at skanninger på Aalborg Sygehus har vist, at den unge mand er kommet alvorligt til skade. Han kan ikke oplyse yderligere om mandens tilstand.

/ritzau/