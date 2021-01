21-årig fængslet for skuddrab på tilfældig i Vollsmose

En dommer har besluttet at varetægtsfængsle en ung mand, der er sigtet for at have affyret dræbende skud.

31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev dræbt 24. juni sidste år, da han tilfældigvis befandt sig i skudlinjen, da to stridende grupper skød ud for Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose.

Tirsdag anholdt politiet så en 21-årig mand, som mistænkes for at have affyret mindst fire skud med hensigt om at dræbe to endnu ukendte personer.

De to personer blev ikke ramt, men det gjorde Abdinur Mohamed Ismail, der var på parkeringspladsen ved Egeparken og døde som følge af et af skuddene, der altså ikke var tiltænkt ham.

Onsdag er den 21-årige drabsmistænkte blevet stillet for en dommer i Retten i Odense, og retten har besluttet, at han foreløbigt skal være varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Efter de fire uger vil retten på ny skulle afgøre, om han fortsat skal være fængslet.

I forvejen sidder en 25-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Han blev anholdt, efter at politiet i september frigav en video i forbindelse med skudepisoden. Han er sigtet for at have medvirket til drabet.

Onsdagens retsmøde foregik bag lukkede døre. Derfor er det kun sigtelsen samt mandens stillingtagen, som bliver offentliggjort. Hvad den 21-årige eventuelt har forklaret samt politiets beviser, holdes dermed hemmeligt.

Senioranklager Brian Dybdahl fortæller, at anklagemyndigheden ønskede at få dørlukning, fordi der stadig er gerningsmænd med tilknytning til drabet, som ikke er anholdt.

- Nu har vi fået varetægtsfængslet den mand, vi mener begik selve drabet. Dermed har politiet ro til at fortsætte efterforskningen, så kan få vendt hver eneste lille sten og dermed forhåbentlig få anholdt de øvrige gerningsmænd, siger han i politiets pressemeddelelse.

/ritzau/