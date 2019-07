21-årig mand druknet under sommerlejr i Grønland

Mandag fik politiet i Sisimiut melding om en drukneulykke. Det lykkedes ikke redningsfolk at genoplive manden.

En 21-årig mand omkom mandag aften i en drukneulykke under en sommerlejr nær Sisimiut i Grønland.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Politiet i Sisimiut fik meldingen om drukneulykken klokken 18.44 mandag aften lokal tid. Meldingen kom via Aasiaat Radio, der havde fået et utydeligt opkald via en VHF-radio, hvor der blev meldt om en drukneulykke.

Politiet fandt frem til et område i Itilleq-fjorden og sendte en redningshelikopter fra Kangerlussuaq.

Forinden var en anden båd kommet til området og havde fundet en omkommen person, der var faldet over bord, melder Forsvaret ifølge KNR.

Den 21-årige blev fløjet til sygehuset i Sisimiut på Grønlands vestkyst, og undervejs blev han forsøgt genoplivet, hvilket dog ikke lykkedes.

Lidt efter klokken 22 mandag aften blev den unge mand erklæret død, skriver KNR.

Ifølge KNR var den unge mand på sommerlejr ved Itilleq-fjorden.

/ritzau/