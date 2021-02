21-årig mand er fløjet til Rigshospitalet efter soloulykke

En varebil er kørt ind i træ på Møn. To yngre mænd sad i bilen, og passageren måtte flyves til behandling.

En 21-årig mand er med helikopter blevet fløjet til Rigshospitalet efter en soloulykke med en varebil på Møn.

Manden har pådraget sig alvorlige skader, men ventes at overleve.

Det oplyser vagtchef hos Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt tirsdag morgen.

Ulykken skete, da en varebil med to personer begyndte at slingre og derefter kørte ind i et træ.

Det var passageren, som fik de mest alvorlige skader, mens chaufføren, som er en 18-årig mand, har været på skadestuen efter ulykken.

Politiet fik anmeldelsen klokken 23.59 mandag. De pårørende er underrettet.

Ulykken fandt sted på Søndre Landevej nær Borre.

Det står endnu ikke klart, hvorfor varebilen kørte galt, da der blandt andet venter et resultat af bilinspektørens undersøgelser.

/ritzau/