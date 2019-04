22-årig idømt fængsel for at dyrke banden LTF i brev

I et brev til en indsat i et fængsel blev banden LTF nævnt i en sådan grad, at det var ulovligt.

Retten i Nykøbing Falster har fredag idømt en 22-årig mand 40 dages betinget fængsel, fordi han i et brev er kommet med flere tilkendegivelser vedrørende banden Loyal To Familia (LTF).

Banden er midlertidig forbudt, mens domstolene behandler en sag om, hvorvidt banden skal gøres permanent ulovlig.

Den dømte har ifølge Retten i Nykøbing Falster forbrudt sig mod det foreløbige forbud i et brev. Det skrev han tilbage i oktober, mens han sad i Storstrøms Fængsel i Gundslevmagle på Falster.

Modtageren var en person i Enner Mark Fængsel i Horsens.

I brevet stod der blandt andet "Loyal To Familia", "LTF", "Familia til døden" og "FF", der almindeligvis opfattes som en forkortelse for "Familia Forever".

/ritzau/