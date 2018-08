22-årig stukket ned i Randers under masseslagsmål

Et større slagsmål i Randers endte lørdag aften med knivstikkeri. Det skriver Østjyllands Politi.

Et slagsmål mellem omkring 15 personer i Randers endte med, at en 22-årig mand fra Aarhus blev stukket tre gange med kniv lørdag aften.

Den 22-åriges tilstand er stabil. Det skriver Østjyllands Politi.

- Lørdag den 11. august 2018 kl. 21:56 blev der via 112 anmeldt et slagsmål imellem cirka 15 personer i Storegade i Randers ud for nr. 15.

- I forbindelse med slagsmålet blev en 22 årige mand stukket med kniv tre gange, med skade på den ene arm og maveregionen til følge, skriver Østjyllands Politi om episoden.

Mens den såredes tilstand er stabil var han i livsfare, da han ankom til sygehuset lørdag.

- Østjyllands Politi var hurtigt på stedet med flere patruljer, hvilket førte til anholdelse af den ene gerningsmand til overfaldet tæt på gerningsstedet.

- Den anholdte er en lokal mand på 26 år. Ud fra vidneafhøringer på stedet blev det oplyst, at der var flere personer om overfaldet, hvorfor politiet eftersøger yderligere gerningsmænd til sagen, skriver Østjyllands Politi.

Motivet til overfaldet er stadigt ikke kendt.

/ritzau/