22-årig mand stukket ned med kniv på åben gade

En yngre mand skulle være uden for livsfare efter et knivstikkeri i Ballerup. Politiet kender ikke motivet.

En 22-årig mand er mandag eftermiddag blevet stukket ned med kniv i Industriparken i Ballerup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 13.53.

- Han blev ramt af to knivstik på kroppen og er kørt til Rigshospitalet. Det sidste, vi har hørt, er, at han er uden for livsfare, siger politiets vagtchef Torben Wittendorff.

Politiet har afspærret området, mens gerningsstedet undersøges. Motivet og hvad der gik forud for knivstikkeriet, kan vagtchefen ikke sige noget om.

- Vi er i fuld gang med at afhøre vidner derude, forklarer han.

Den 22-årige er ikke umiddelbart kendt af politiet i forvejen.

/ritzau/