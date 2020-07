22-årig skal blive bag tremmer i drabssag fra Køge

Den 22-årige er sigtet for at have tilskyndet en anden mand til at dræbe en 20-årig kvinde.

En 22-årig mand er gået med til en frivillig forlængelse af sin varetægtsfængsling i forbindelse med drabet på en 20-årig kvinde i Køge.

Det skriver sn.dk.

Kvinden, der var tømrerlærling, blev den 14. juli fundet kvalt i en lejlighed.

En 18-årig mand, der opholdt sig på adressen, blev anholdt, og kort efter blev også den 22-årige anholdt.

Dagen efter blev de begge fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde.

Den yngste er sigtet for at have kvalt eller stranguleret kvinden. Ved kvælning bruger gerningsmanden sine hænder, mens strangulering sker ved hjælp af en snor eller lignende.

Sigtelsen mod den 22-årige lyder på medvirken til drab. Politiet mener, at han tilskyndede den 18-årige til at dræbe offeret i en besked på et socialt medie.

I beskeden, som blev sendt inden drabet, skrev han "så skaf hende af vejen" - eller lignende - fremgår det af sigtelsen.

Det lukkede grundlovsforhør endte med, at den drabssigtede blev varetægtsfængslet i fire uger. Hvad motivet til drabet skulle være, er ikke kendt af offentligheden.

Den 22-årige blev kun fængslet i to uger. Derfor skulle en dommer onsdag tage stilling til, om varetægtsfængslingen skulle forlænges, eller om han kunne sættes på fri fod.

Men inden retsmødet meddelte hans forsvarsadvokat, at han frivilligt er gået med til to ugers forlængelse, så hans fængsling udløber samtidig med den anden sigtedes, skriver sn.dk.

Begge mænd nægter sig skyldige.

/ritzau/