22 er anholdt efter seks rydninger af Pusher Street

Seks dage i træk har Københavns Politi fjernet hashboder på Christiania. Flere pushere er fængslet.

Torsdag morgen har betjente fra Københavns Politi for sjette dag i træk været forbi Pusher Street på Christiania for at fjerne hashboder.

Samtidig står det klart, at tre formodede pushere i løbet af dagen vil blive stillet for en dommer med henblik på varetægtsfængsling.

Det sker, efter at i alt syv personer i løbet af onsdagen blev pågrebet og sigtet for forskellige ulovligheder ved Christiania.

Med de nye anholdelser har politiet samlet set anholdt 22 personer, siden indsatsen i hashgaden blev intensiveret for knap en uge siden.

- Der er primært tale om narkohandlere fra Pusher Street, siger vicepolitiinspektør Lars Ole-Karlsen om de 22 anholdte.

Foreløbigt er fem af de anholdte blevet varetægtsfængslet, og torsdag kan det tal altså vokse til otte.

Pusher Street var i sidste uge lukket i tre dage, inden gaden fredag blev åbnet igen.

Det var christianitterne selv, der havde taget beslutningen om den midlertidige lukning som en reaktion på, at "volden og den dårlige stemning var taget til".

I den forbindelse har Københavns Politi set sit snit til at optrappe indsatsen i området med daglige rydninger og hyppige patruljeringer.

Vicepolitiinspektør Lars Ole-Karlsen fortæller, at hashboderne dag for dag bliver færre og mere improviserede.

Tilsyneladende er nogle af hashhandlerne begyndt at sælge fra ladcykler, men politiet håber fortsat, at budskabet med tiden trænger ind, så salget af hash på Christiania helt hører op.

/ritzau/