23-årig franarrede ældre 2,5 millioner kroner

Manden udgav sig for at ringe fra blandt andet NemID og fik udleveret oplysninger om bankkonti og nøglekort.

Efter mere end et år i udlandet blev en nu 23-årig mand nytårsaftensdag sidste år anholdt, da han igen satte fødderne på dansk jord.

Onsdag er han ved Retten på Frederiksberg blevet idømt tre års fængsel for at have franarret 33 ældre i alt 2,5 millioner kroner.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Fra februar til august 2019 begik den nu dømte i alt 124 tilfælde af bedrageri eller forsøg på bedrageri.

Især ældre mennesker blev ofre for mandens svindel. Ved at udgive sig for at ringe fra NemID, banker eller Betalingsservice forsøgte han at franarre folk deres personnummer, nøglekort og andre oplysninger.

I 33 tilfælde lykkedes det. Efterfølgende stjal han omkring 2,5 millioner kroner fra ofrenes konti.

Manden forlod Danmark i august 2019 og opholdt sig derefter mest i Tyrkiet. I marts sidste år blev han varetægtsfængslet in absentia, altså uden selv at være til stede i retten.

Det betød, at der kunne udstedes en europæisk arrestordre på ham. Da han nytårsaftensdag sidste år kom til Danmark, blev han anholdt, og han har siddet varetægtsfængslet siden.

Foruden straffen på tre års fængsel blev manden dømt til at betale næsten to millioner kroner i erstatning til ofrene og de banker, der mistede penge på grund af bedragerierne.

- Bedragerierne er særdeles grove, idet de har været sat i system på en yderst organiseret måde, og har været målrettet ældre borgere, udtaler anklager Gutti Harryson.

- Heldigvis viser dagens strafudmåling også, hvor dybt forkastelig og uacceptabel denne form for kriminalitet er.

Den 23-årige modtog dommen.

/ritzau/