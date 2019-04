23 er anholdt efter uroligheder med 70 brande i København

Politi og beredskab i København har haft usædvanlig travl søndag på grund af uroligheder efter demonstration.

Københavns Politi har anholdt 23 personer i forbindelse med søndagens og nattens uroligheder efter Rasmus Paludans demonstration på Nørrebro.

Seks af dem ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør mandag, oplyser politiet klokken 07.45.

Dermed er der blevet skruet yderligere op for antallet af anholdte. Den seneste melding lød på 15 personer tidligere på morgenen.

Tre af de seks personer, der kan se frem til at stå foran en dommer mandag formiddag, er sigtet for ildspåsættelse. De tre andre er sigtet for vold mod en betjent. Det er ikke muligt at få oplyst køn og alder på de sigtede.

Urolighederne brød ud søndag, efter at den kontroversielle partistifter Rasmus Paludan afholdt demonstration på Blågårds Plads.

Her blev han ifølge politiet angrebet, hvorefter urolighederne brød løs, og der blandt andet blev kastet med brosten mod politiet.

Også Hovedstadens Beredskab oplyser, at man har haft et meget travlt døgn i København i kølvandet på uroen.

- Vi har haft over 1000 112-opkald det seneste døgn. Det er cirka fire gange så mange som i løbet af et normalt søndagsdøgn. Så det har været usædvanligt travlt, siger operationschef Tim Ole Simonsen til Ritzau.

Det er ængstelige borgere, der har ringet ind med anmeldelser om brand i containere og biler eller bål på gaden.

I alt er det blevet til lidt over 90 udrykninger til brand, hvor cirka 70 af dem kan relateres til urolighederne.

Cirka 100 personer var på vagt ved beredskabet, og med hjælp fra Beredskab Øst blev alle udrykningerne klaret. Særligt var der pres på fra søndag eftermiddag og ud på natten.

- Det opstod omkring klokken 16 søndag, og vi har haft rigtig travlt indtil omkring klokken 04, siger Tim Ole Simonsen.

Rasmus Paludan er stifter af det yderst islamkritiske parti Stram Kurs.

Hans retorik og fremgangsmåde er blevet kraftigt fordømt af en stribe toppolitikere, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der har kaldt demonstrationen for en "meningsløs provokation".

Rasmus Paludan blev tidligere på måneden dømt for racisme. Straffen lød på 14 dages betinget fængsel. Dommen ankede han på stedet.

/ritzau/