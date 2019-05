24-årig fængsles efter fund af bevidstløs mand på toilet

Mand blev fundet på toilet i Herning med kraniebrud. 24-årig varetægtsfængsles sigtet for grov vold.

En 24-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag om overfald mod en 50-årig mand.

Det skriver TV Midtvest.

Den 50-årige blev fredag eftermiddag fundet blødende og bevidstløs på et offentligt toilet på Markedspladsen i Herning.

Den 24-årige nægter sig skyldig. Han er sigtet for grov vold og røveri.

At manden er sigtet for røveri skyldes ifølge sigtelsen, at han har stjålet offerets pung, skriver lokalmediet.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Den 50-årige mand havde både hjerneblødninger og kraniebrud.

Han blev i første omgang indlagt på sygehus i Herning, men blev siden overført til Aarhus.

Hans tilstand blev lørdag beskrevet som stabil, men stadig alvorlig.

Politiet anholdt fredag aften også en 37-årig mand i sagen og sigtede ham for røveri, men manden er blevet løsladt igen.

/ritzau/