24-årig havde 13 kilo narko gemt i skabe og skuffer

En mand tilstod i retten, at han havde været i besiddelse af store mængder narko og to skarpladte våben.

Da betjente fra Østjyllands Politis specialpatrulje 2. januar bankede på døren til en lejlighed i Randers, gik en 24-årig mand straks til bekendelse og fortalte, at han havde ulovlige stoffer i hjemmet.

En efterfølgende ransagning afslørede kilovis af narko, der var gemt væk i flere skabe og skuffer i lejligheden, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I Retten i Randers stod Jonas Nygaard Glavind fredag ved sin tilståelse, som retten takserede til en dom på 12 års fængsel.

Det var et tip, der førte politiet til lejligheden i Randers. I alt blev der fundet 13,3 kilo amfetamin og omkring 300 gram kokain i salgsposer

Desuden fandt politiet i lejligheden en skarpladt pistol, som den 24-årige indrømmede var hans.

Under den videre efterforskning dukkede yderligere en skarpladt pistol op. Den var gravet ned ved en adresse i Randers, og Glavind blev dømt for besiddelse af begge pistoler.

Telefoner og computere afslørede, at den 24-årige og hans kæreste havde solgt kokain, amfetamin, hash og mdma siden juli sidste år. Kæresten blev idømt et år og ti måneders fængsel for at have være med til at sælge en del af stofferne.

Med dommen på 12 års fængsel imødekom retten specialanklager Dorthe Lysgaards påstand om straf.

- Det er en meget stor mængde hård narkotika, som den 24-årige havde i sin besiddelse, og som kunne være endt på gaden.

- Når han ovenikøbet bliver koblet til to farlige, skarpladte skydevåben, så bliver resultatet en meget lang fængselsstraf, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Både den 24-årige og hans kæreste modtog dommen.

/ritzau/