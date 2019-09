24-årig klemt ihjel mellem anhænger og husmur

En mand mistede natten til lørdag livet ved en ulykke, da han skulle dirigere en bil gennem en smal port.

En arbejdsulykke i Aalborg kostede kort efter midnat natten til lørdag en 24-årig mand livet.

Det oplyser Nordjyllands Politi, der fik anmeldelsen om ulykken klokken 00.30.

Ulykken skete på Gasværksvej, hvor firmaet Alfa Laval havde haft personalefest. Den 24-årige var ansat i firmaet Sound and Light, der leverede lys- og lydudstyr til festen.

Festdeltagerne var gået hjem, da fire-fem mand fra Sound and Light kom for at hente udstyret.

- I den forbindelse skal en varevogn med anhænger bakke gennem en smal port. Den 25-årige fører af varebilen beder sin kollega om at gå ud og dirigere bilen gennem porten, fortæller politiets vagtchef Henrik Beck.

- Af ukendte årsager kommer den 24-årige i klemme mellem muren og varebilens anhænger, fortsætter han.

En læge, der ankom få minutter senere, erklærede den 24-årige død.

De pårørende er blevet underrettet om ulykken.

En bilinspektør og Arbejdstilsynet er tilkaldt for at finde ud af, hvordan det kunne gå så galt.

/ritzau/