24-årig spritbilist dømt for trafikdrab i Asnæs

Det koster en 24-årig mand tre års fængsel at være skyld i en 28-årig kvindes død efter en frontalulykke.

Efter at have drukket mindst fem øl, en irsk kaffe og 14 shots på et lokalt værtshus valgte den 24-årige Max Binger at sætte sig bag rattet i sin BMW 523.

På vej hjem til sin egen bopæl trak han bilen over i modsatte vejbane i bunden af en bakketop for at overhale den forankørende.

Den beslutning endte med at koste en mor livet, da Max Binger kørte frontalt ind i en modkørende bil i februar, hvor en familie på tre sad.

Max Binger, som var beruset, stak efterfølgende af, og han er mandag blevet idømt tre års fængsel i sagen ved Retten i Holbæk.

Ud over straffen på tre års fængsel er manden frakendt kørekortet i ti år. Det var ifølge anklager Sophia Luxford det, anklagemyndigheden gik efter. Max Binger erkendte samtlige af de anklagepunkter, der var rettet mod ham.

Da ulykken skete havde Max Binger siddet på et værtshus i Asnæs, hvor han i løbet af dagen havde opbygget en promille på over 1,2.

Ud over at den 28-årige mor mistede livet, endte ægtefællen med at bække venstre knæskal, beskadige milten, samt pådrage sig trykkede ribben og en hjernerystelse.

Parrets etårige barn brækkede en nakkehvirvel. Anklager Sophia Luxford kender ikke til familiens nuværende tilstand.

Inden dommen skulle afsiges, sluttede Max Binger ifølge Ekstra Bladet af med at sige, at han gerne ville have sagt undskyld til familien.

I retssalen var det dog kun hans egen familie, der var mødt op, og han fik derfor ikke muligheden for at sige undskyld til ofrenes familie.

/ritzau/