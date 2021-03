25 anholdt på Christiania: Info-stand brugt til hashsalg

Ifølge politiet har 25 personer været med til hashhandel på Christiania, mens der har været corona-lukket.

Siden begyndelsen af januar har Pusher Street og Green Light District på Christiania været omfattet af et opholdsforbud på grund af coronavirus.

Men det har tilsyneladende ikke forhindret en heftig handel med hash på Christiania.

Onsdag morgen har Københavns Politi i en aktion ransaget 28 adresser og anholdt og sigtet 25 personer for at stå bag organiseret hashsalg på Christiania, mens området har været corona-lukket.

Ifølge politiet har en informationsstand officielt haft til formål at vejlede udefrakommende om, at Christiania har holdt lukket. Men i virkeligheden har personerne i standen foretaget mere end 8500 handler med hash fra januar til nu, mener politiet.

Politiinspektør Tommy Laursen fortæller, at politiet har været opmærksom på, at hashhandlen ville rykke væk fra Pusher Street, hvor der normalt handles, da politiet indførte opholdsforbuddet.

- Vi blev vi ret hurtigt klar over, at man fra denne her informationsstand, som de havde sat op ovre ved Den Grå Hal, også foretog hashhandel. Så gik vi i gang med at efterforske det, siger Tommy Laursen til Ritzau.

Handlerne svarer til cirka 40 kilo hash, fortæller han og forklarer, at politiet undervejs i forløbet, hvor de har holdt øje med standen, har snuppet flere købere.

- Det er for at underbygge, at det er hash, så de ikke siger, at det er vingummibamser, de har stået og solgt, siger Tommy Laursen.

19 af de anholdte vil onsdag middag blive fremstillet i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. De andre anholdte vil ikke blive krævet fængslet, fordi de ikke har handlet med så meget hash.

- Nogle har været mere dernede end andre, men det er alle sammen nogen, vi kender fra den organiserede handel med hash, siger Tommy Laursen.

Flere af de anholdte er ifølge politiet ledende bagmænd i hashmiljøet i Pusher Street. De anholdte er 23 mænd og to kvinder. De er i alderen 25 til 60 år og bor alle på Christiania.

Opholdsforbuddet i Pusher Street og Green Light District gælder i tidsrummet klokken 10 til midnat. I den del af døgnet må man ikke tage ophold, men stadig gerne eksempelvis lufte hund eller løbe en tur.

Politiet vil fortsat været til stede på Christiania for at holde øje med området med opholdsforbuddet, men også om der fortsat foregår hashhandel.

- Vi vil køre normal drift fremadrettet, som vi har gjort op til det her også, siger Tommy Laursen.

/ritzau/