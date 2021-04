25-årig tilstår cyberangreb med dyreaktivistisk motiv

Ung mand er dømt for at have lagt 350 hjemmesider ned i en usædvanlig sag om cyberangreb ved Retten i Viborg.

En ung mand fra Silkeborg-egnen med helt kort nyklippet hår og en mørkeblå skjorte sidder roligt, da han modtager sin straf på ni måneders betinget fængsel torsdag formiddag ved Retten i Viborg.

Han dømmes for en lang række cyberangreb, som fandt sted mellem den 30. juni 2015 og 11. juni 2016.

I perioden lagde han 350 hjemmesider ned. Blandt andet hjemmesider med dyresex, zoologiske haver, flere regeringshjemmesider i Norge og en stor japansk lufthavn.

Ved retssagens begyndelse torsdag valgte den 25-årige at erkende alle sagens forhold.

Manden benyttede såkaldte DDoS-angreb til at overbelaste hjemmesiders servere, så de lukkede ned, hævdes det.

DDoS står for Distributed Denial of Service og har til formål at overbelaste virksomheders eller privatpersoners servere og internetforbindelser.

Den 25-årige skrev på Twitter under navnet _RektFaggot_, hver gang han nedlagde en ny hjemmeside.

Han erkender, at han ikke arbejdede alene, men gennem dyreaktivistiske grupper på nettet. Grupper han selv betegner som "hacktivistgrupper".

Den unge mand fortæller, at han med fuldt overlæg lagde de mange hjemmesider ned med et dyreaktivistisk motiv.

- Det var på grund af drab på grindehvalerne på Færøerne, at jeg besluttede mig for at lægge flere færøske hjemmesider ned.

- Jeg lagde Narita Lufthavns (lufthavn i Japan, red.) hjemmeside ned, fordi de (Japan, red.) anholdt Richard O'Barry, en stor dyreaktivist for hvaler, og tilbageholdt ham i 21 dage, siger han.

Derudover har den 25-årige også rettet angreb mod hjemmesider med dyresex og hjemmesider for zoologiske haver og akvarier, som bruger dyr som attraktioner.

Specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Ulrik Panduro fortæller, at han regner det for at være den hidtil største DDoS-sag i Danmark.

- Det er en speciel sag, fordi så mange blev ramt, siger han.

Ved dommen lagde retten vægt på de formildende omstændigheder i sagen. At det har været begrænset, hvor meget det har generet de ramte hjemmesider, samt den lange sagsbehandlingstid.

- Det er en gammel sag, da det har krævet et omfattende efterforskningsarbejde at kortlægge disse aktiviteter, siger Ulrik Panduro.

Sagen skulle oprindeligt være kørt som en tilståelsessag, men da den midtjyske hacker kom for retten i august 2018, nægtede han sig skyldig.

Men da sagen så kom for retten igen torsdag, valgte han alligevel at tilstå.

Grundet den lange sagsbehandlingstid har retten besluttet, at sagens omkostninger skal betales af staten.

