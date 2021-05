28-årig idømt samfundstjeneste for trafikdrab i fodgængerfelt

I oktober sidste år kørte en bilist over for rødt og dræbte en 23-årig kvinde i fodgængerfelt.

Om eftermiddagen den 6. oktober forlod den 23-årige teologistuderende Katrine Lilleøre Holm sit hjem i Aarhus for at løbe en tur.

Kort tid efter blev hun påkørt og dræbt af en 28-årig bilist i det lysregulerede kryds mellem Åby Ringvej og Edwin Rahrsvej 200 meter fra hjemmet.

Tirsdag er bilisten ved Retten i Aarhus blevet idømt 60 dages fængsel. De skal dog ikke afsones, hvis han udfører 80 timers samfundstjeneste. Desuden fik han en betinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Den 28-årige var tiltalt for med 90 kilometer i timen at køre over for rødt på et sted, hvor hastighedsgrænsen var 70 kilometer i timen.

Tiltalen lød på uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder samt for særligt hensynsløs kørsel. Anklageren krævede ham derfor idømt 16 måneders fængsel.

Men domsmandsretten fandt ikke, at der var tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

- Han har tilsidesat væsentlige hensyn til trafiksikkerheden ved at køre lidt for stærkt og over for rødt lys. Men han blev frifundet for at have kørt særligt hensynsløst, fortæller hans forsvarer, advokat Berit Ernst.

Den 28-årige modtog dommen.

- Han er glad for afgørelsen, og glad for at han kan komme videre med sit liv, siger forsvareren.

Anklagemyndigheden har nu to uger til at afgøre, om den vil anke dommen til landsretten.

/ritzau/