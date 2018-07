Politiet ønsker indtil videre ikke at give flere oplysninger i en sag om en voldtægt af en kvinde.

En 29-årig mand fremstilles i grundlovsforhør for Retten i Aarhus. Manden er sigtet for at have voldtaget en 26-årig kvinde natten til mandag.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet ønsker indtil videre ikke at give flere oplysninger i sagen.

/ritzau/