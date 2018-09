29-årig stikker mand i halsen under tumult i Frederikshavn

Et slagsmål i en lejlighed i Frederikshavn endte torsdag aften med, at en mand blev stukket to gange i halsen.

En 59-årig mand er indlagt på Aalborg Universitetshospital med stiksår i halsen efter et slagsmål i en lejlighed på Vibevej i Frederikshavn torsdag aften.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Badsberg tidligt fredag morgen.

En 29-årig mand er anholdt i sagen.

Politiet fik anmeldelsen torsdag aften ved nitiden.

- Der var opstået noget husspektakel mellem to mænd og en kvinde. Det ender så med, at den 29-årige mand med en ukendt genstand stikker den 59-årige mand to gange i halsen. Der muligvis blevet brugt noget glas, siger vagtchefen.

Den 59-årige mand har ikke på noget tidspunkt været i livsfare, men han er indlagt på Aalborg Universitetshospital, hvor han er blevet opereret.

Den 29-årige mand er blevet anbragt i arresten. Fredag skal det afgøres, om han skal fremstilles i grundlovsforhør sigtet for kvalificeret vold.

Politiet ønsker ikke at fortælle, hvordan de to mænd og kvinden på 49 år kender hinanden.

Lejligheden på Vibevej tilhører kvinden, og alle tre kommer fra Frederikshavn.

/ritzau/