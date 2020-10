29-årig anholdt for drabet på en 21-årig mand i Aarhus

Politiet har mandag anholdt en 29-årig mand, som det mistænker for at stå bag drabet på en 21-årig mand.

Politiet har mandag anholdt en 29-årig mand, som de mistænker for at stå bag et drab på en 21-årig mand i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Drabet skete på Kappelvænget i Aarhus Vest den 25. september i forbindelse med en bandekonflikt.

Manden er blevet anholdt efter en intens efterforskning, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den 29-årige mand fra Åbyhøj blev anholdt, mens han befandt sig i sin bil på en rastepladsen Hærvejen, som ligger øst for Give. Anholdelsen blev foretaget i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi.

Seks mand er tidligere blevet anholdt i sagen, men ingen af dem blev sigtet for drabet.

Der har været uro i bandemiljøet i Aarhus i en længere periode.

Politiet ser drabet som en del af en konflikt mellem to grupperinger i Brabrand og en anden i Trillegården i Aarhus.

Det forventes, at den 29-årige mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

/ritzau/