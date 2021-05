29-årig anholdt efter større gruppe kvinder meldte voldtægt

For to uger siden indgav en større gruppe kvinder en samlet anmeldelse af en 29-årig mand for voldtægter.

Københavns Politi har anholdt en 29-årig mand for voldtægt efter en anmeldelse fra en større gruppe kvinder

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse tirsdag.

Politiet oplyser, at den større gruppe af kvinder for to uger siden indgav en samlet anmeldelse af den 29-årige. Den gik på voldtægt, seksuelle overgreb og andre krænkelser.

- Der venter stadig en omfattende efterforskning i forlængelse af de mange anmeldelser, og flere sigtelser kan følge, skriver politiet.

Tirsdag blev manden så anholdt og sigtet for en række seksuelle overgreb. Heriblandt voldtægt, blufærdighedskrænkelse og ulovlig tvang.

Manden vil onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør, hvilket sker, når anklagemyndigheden vil kræve en varetægtsfængslet

Ved retsmødet vil anklageren anmode om lukkede døre. Følger dommeren det, vil mandens forklaring og sagens beviser blive holdt hemmelige. Det fremgår ikke af meddelelsen fra politiet, hvordan manden forholder sig til mistanken.

/ritzau/