29-årig anholdt flere måneder efter knivstik i Hundige

En 31-årig mand blev i juli stukket ned på Hundige Havn. Tirsdag blev en mistænkt medgerningsmand anholdt.

En 29-årig mand blev tirsdag anholdt for at have deltaget i et knivstikkeri på Hundige Havn 26. juli.

Onsdag formiddag bliver han stillet for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde.

Det oplyser politikommissær Kristian Egekær fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi har i går anholdt en 29-årig mand, som er sigtet for at have medvirket i det drabsforsøg på Hundige Havn, siger han.

Ved knivstikkeriet blev en 31-årig mand såret, og den anholdte bliver sigtet for drabsforsøg. Det er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Det ventes, at anklagemyndigheden vil begære lukkede døre ved onsdagens retsmøde om varetægtsfængsling. Lukkes dørene, vil den sigtede mands eventuelle forklaring blive holdt hemmelig.

I forvejen er flere andre sigtet i sagen. Tre mænd på 18, 19 og 30 år blev varetægtsfængslet dagen efter knivstikkeriet, der skete søndag 26. juli om aftenen, men de er blevet løsladt igen.

Knivstikkeriet er blevet koblet sammen med en forsætlig påkørsel i Ishøj samme aften.

For efter knivstikkeriet på havnen, blev en 30-årig mand kørt ned på Ishøj Strandvej. Efterfølgende blev tre mænd anholdt for drabsforsøg i den forbindelse. Det var tre mænd på 20, 24 og 30 år.

/ritzau/