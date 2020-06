29-årig er i livsfare efter slagsmål i Aalborg

Det var tilsyneladende gammelt nag, der natten til lørdag førte til, at fem personer kom op at slås.

En 29-årig mand er i kritisk tilstand, efter at omkring fem personer kom op at slås i Aalborg natten til lørdag.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik klokken 0.36 en anmeldelse om et slagsmål i krydset mellem Rendsburggade og Nyhavnsgade i den centrale del af byen.

Ved krydset traf politiet to personer, som man mente, var ofre i sagen. Den ene er dog senere blevet anholdt, mens politiet leder efter den anden.

En tredje person - en 29-årig mand - blev bragt til politistationen, da betjentene mente, at han var for fuld til at kunne tage vare på sig selv.

Lægeundersøgelsen viste dog, at han havde skader, som kunne stamme fra slagsmålet, og han blev indlagt på sygehuset. Her er han blevet opereret, men han er lørdag eftermiddag fortsat i kritisk tilstand.

Politiets efterforskning tyder på, at personerne tilfældigt er stødt på hinanden ved krydset, og at det er gammelt nag mellem dem, der udløste slagsmålet.

- Men vi tager det meget alvorligt, og vi behandler sagen som en alvorlig voldssag, som derfor efterforskes grundigt for at få belyst hele hændelsesforløbet før, under og efter slagsmålet, udtaler politiets vagtchef Torben Larsen i pressemeddelelsen.

/ritzau/