29-årig gennembankede og ydmygede offer

Manden er dømt for at gennembanke en ung mand og sende nøgenbilleder af det forslåede offer videre.

Omkring midnat den 15. september 2018 blev en ung mand overfaldet og gennembanket af en gruppe mænd i Rødekro i Sønderjylland.

Manden blev slået og sparket på både kroppen og i hovedet, ligesom han blev banket med en bat. Ifølge anklageskriftet blev han flere gange slået bevidstløs, ligesom han brækkede albuen og måtte sys i panden med fem sting.

Men mishandlingen var ikke nok. Mændene tvang ham efterfølgende til at tage tøjet af, hvorefter de tog flere billeder af hans nøgne, forslåede krop, som de derefter sendte videre til en anden.

Til sidste truede de ham med, at han ville blive slået ihjel, hvis han gik til politiet.

Onsdag har Retten i Sønderborg idømt den 29-årige Nicolai Lund Le Butt to og et halvt års fængsel for blandt andet at have deltaget i mishandlingen.

- Han erkendte i retten, at han havde slået og sparket, men kunne ellers ikke rigtigt huske, hvad der var sket. Han forklarede, at det skyldtes en form for gæld, siger anklagerfuldmægtig Jens Lang Rask.

Offeret kunne i retten ikke huske meget fra episoden.

Et års tid senere, den 1. oktober 2019, blev en anden mand tilbageholdt i en lejlighed i Rødekro af den 29-årige.

Ifølge anklageskriftet slukkede Le Butt en cigaret i ansigtet på sit offer, tog fat om halsen på ham og slog ham i hovedet med et aluminiumsbat.

Også i dette tilfælde skyldtes den brutale behandling gæld. Ifølge anklageskriftet skal han undervejs have sagt noget i retning af: "Jeg skal have mine penge nu, og det skal være nu" og krævet, at offeret betalte 18.000 kroner.

Endelig blev han dømt for sammen med en anden at have brændt to tilsyneladende tilfældige biler af ved at kaste brandbomber - såkaldte molotovcocktails - mod dem.

Jens Lang Rask er godt tilfreds med rettens afgørelse.

- Min påstand var en straf på ikke under to år og seks måneders fængsel, og det var det retten nåede frem til.

Den 29-årige modtog dommen.

/ritzau/