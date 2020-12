29-årig mand er fængslet for grov vold mod spædbarn

Et spædbarn på kun ti uger er ifølge politiet blevet udsat for grov vold. Mistænkt mand nægter sig skyldig.

En 29-årig mand, der er sigtet for grov vold mod et spædbarn, er fredag i et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Tidligt torsdag fik politiet anmeldelsen om den grove vold mod det kun ti uger gamle spædbarn. Ved middagstid blev den 29-årige, der kommer fra Vejen-området, anholdt.

Politiet er meget tilbageholdende med oplysninger i sagen og vil ikke sige, hvilken relation manden har til barnet.

I fredagens grundlovsforhør nægtede manden sig skyldig. Han kærede dog ikke beslutningen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/