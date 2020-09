29-årig slipper for forvaring efter mishandling af ekskærester

I byretten blev 29-årig idømt forvaring for voldtægt og mishandling. Landsret ændrer det til otte års fængsel.

Den 29-årige Martin Lønborg Nielsen, der har mishandlet to tidligere kærester, slipper for at blive idømt forvaring.

For fredag har Vestre Landsret ændret Retten i Viborgs dom, så manden i stedet for forvaring idømmes otte års fængsel.

Det fremgår af dommen på landsrettens hjemmeside.

Den 29-årige var kæreste med den ene kvinde fra 2015 til januar 2016. Den anden kvinde boede han sammen med fra juni/juli 2017 til marts 2019.

Tiltalen gik på voldtægt, mishandling og frihedsberøvelse af de to kvinder. Ligesom i byretten er Martin Lønborg Nielsen "i det væsentlige" fundet skyldig i tiltalen.

Forvaring er en indespærring på ubestemt tid af personer, som retten anser for at være særligt farlige. Forvaring idømmes, når retten anser det for nødvendigt for at beskytte samfundet mod den farlige person.

Men landsretten fandt ikke, at der var grundlag for at idømme forvaring. Det skyldes blandt andet, at Martin Lønborg Nielsen ikke er straffet tidligere, og at hans forbrydelser ikke rettede sig mod tilfældige ofre.

Han har nægtet sig skyldig - bortset fra enkelte tilfælde af simpel vold.

Den ene kvinde, som han senest boede med, forklarede i byretten, at hun boede i et bofællesskab med Martin Lønborg Nielsen og tre andre.

Hun og Martin Lønborg Nielsen var kærester, men parforholdet gik helt skævt, efter at hun for to år siden fødte en søn, som blev fjernet af kommunen.

Det udviklede sig til vold og overgreb, der i perioder var hverdagskost for kvinden.

Hun var henvist til at bo i et gangareal i huset og skulle sove på gulvet uden madras.

Med jævne mellemrum blev en hund opildnet af den 29-årige og de tre andre beboere til at bide hende.

Hver måned skulle kvinden aflevere 10.000 kroner af sin overførselsindkomst til samleveren.

Han tog hendes mobiltelefon fra hende og truede hende til at forblive tavs over for en kommunal sagsbehandler, der kom på besøg.

Husets fordør var ikke låst. Kvinden kunne forlade stedet, hvis hun ville, argumenterede mandens forsvarsadvokat i byretten.

Men retten nåede frem til den konklusion, at flugt ikke var nogen reel mulighed for kvinden.

Martin Lønborg Nielsens mange overgreb mod kvinden og trusler på livet gjorde, at kvinden set med rettens øjne reelt var frihedsberøvet.

Under efterforskningen fandt politiet frem til den anden tidligere kæreste, der kunne berette om lignende ydmygelser.

Fire andre tiltalte blev i byretten fundet skyldig i vold.

Foruden fængselsstraffen skal Martin Lønborg Nielsen betale erstatning til de to kvinder. Erstatningen lyder på henholdsvis 80.000 kroner og 150.000 kroner.

