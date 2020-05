29-årig slog mor og morfar ihjel: Troede det hele var et spil

Psykisk syg mand erkender at have slået sin mor og morfar ihjel med økse. Han har tidligere været indlagt.

Et blodigt dobbeltdrab sendte for et år siden chokbølger gennem Aarhus-forstaden Sabro.

En 92-årig mand blev af en medarbejder fra hjemmeplejen fundet dræbt i sin seniorbolig.

Den gamle mand sad foran fjernsynet og var blevet dræbt med økseslag og knivstik.

På gulvet ved siden af lå hans 61-årige datter i en blodpøl. Hun var ligeledes blevet dræbt med en økse.

Få timer senere blev en dengang 28-årig mand anholdt på en nærliggende tankstation.

Han havde blodrester på tøj og sko, og politiet anholdt og sigtede ham for dobbeltdrabet.

Tirsdag sidder den nu 29-årige mand på anklagebænken i Retten i Aarhus.

Han erkender at have slået sin mor og morfar ihjel.

- Jeg var begyndt at tænke, at virkeligheden ikke var virkelig. At mit liv var et spil. Det gik ud på, at jeg skulle slå min morfar ihjel, siger den tiltalte.

Den sorthårede mand, der er iført grå cardigan og sorte bukser, taler lavmælt og kigger for det meste ned i bordet.

Han har siden anholdelsen været varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.

Manden har skrevet nogle ord ned på et stykke papir, som han får lov af dommeren at læse op.

Det var ikke meningen, at moren skulle slås ihjel, forklarer han.

Men hun forsøgte at gribe ind, da han gik til angreb på morfaren med øksen.

Under tumulten blev moren væltet omkuld, forklarer han.

Han slog hende 12 gange med øksen.

Det er kommet frem, at den tiltalte tidligere har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, fordi har han lidt af skizofreni.

Han forklarer også, at han havde et misbrug af hash og alkohol i tiden op til drabene.

Efter at have begået drabene ringede han 1-1-2, forklarer han. Men så lagde han røret på uden at sige noget.

I stedet skiftede han tøj og forlod huset. Han ville begå selvmord, forklarer han.

Den tiltalte kræves idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Anklageren vil også frakende ham retten til at arve fra sin mor og morfar.

Retten skal høre enkelte vidneforklaringer fra blandt andre politibetjente og retsmedicinere, hvorefter der ventes dom onsdag.

