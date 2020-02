30-40 biler i Esbjerg fik punkteret dæk på en nat

Politiet har endnu ikke anholdt nogen efter seriehærværk på biler i Esbjerg natten til lørdag.

En lang række bilejere er lørdag morgen vågnet op til ødelagte biler i Esbjerg.

Omkring 30 til 40 biler har fået punkteret dæk, mens tre til fire biler også har fået knust sidespejler og ruder.

Det fortæller vagtchef Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi har tre sammenhængende parkeringspladser, hvor det er sket. Og så er der nogle 100 meter over til et andet område, hvor der også er biler, siger han.

Politiet mener, at de samme gerningsmænd står bag hærværket på bilerne. Men ingen er endnu anholdt.

- Det er et forholdsvist snævert geografisk område, og det er sket i et forholdsvist kort tidsrum. Så det skulle være mærkeligt, at flere grupperinger havde hærget, siger Torben Møller.

Hærværket er sket i et område ved Åmoseparken.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor stort et beløb der er begået hærværk for.

Et man en af de uheldige bilejere, som er blevet udsat for hærværket, beder politiet om, at man ringer til politiet på 114. Det er samme nummer, som man kan ringe til, hvis man har set eller hørt noget i området natten til lørdag.

/ritzau/