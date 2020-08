31-årig drabsmistænkt er blevet frisk til at møde i retten

En 31-årig kvinde blev mandag fundet dræbt i lejlighed i Kolding. Mistænkt er nu i stand til at møde i retten.

En 31-årig mand, der mandag blev anholdt for at have dræbt en jævnaldrende kvinde i Kolding, er onsdag blevet frisk nok til at møde i retten.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den drabsmistænkte mand blev allerede mandag varetægtsfængslet af en dommer. Han var dog ikke selv til stede ved retsmødet, hvilket ifølge det regionale medie jv.dk skyldtes en operation.

Da han nu er blevet rask nok til at møde, bliver han fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Kolding onsdag klokken 11. Her vil han blive mødt af en sigtelse om drab.

Det var natten til mandag, at den 31-årige kvinde blev fundet død tæt på sin bopæl i en lejlighed i Kolding. Undersøgelser på stedet viste, at kvinden ikke var død af naturlige årsager.

Hun var blevet dræbt af flere knivstik. Det skete ifølge sigtelsen omkring klokken fire mandag morgen, har jv.dk rapporteret.

Den mistænkte mand havde en relation til den 31-årige kvinde, oplyser Sydøstjyllands Politi uden at komme det nærmere.

Anklager Tobias Engby, der skal møde i grundlovsforhøret onsdag, vil begære lukkede døre.

Imødekommer dommeren ønsket, vil det ikke være muligt for offentligheden at høre, hvad den mistænkte eventuelt forklarer.

/ritzau/