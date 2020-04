31-årig mand dræbt i knivstikkeri: 21-årig efterlyses

Politiet efterlyser i forbindelse med et drab begået mandag eftermiddag en 21-årig mand.

En 31-årig mand er mandag eftermiddag blevet dræbt i et knivstikkeri ved sin bopæl i kvarteret Ellemarken i Køge, oplyser Midt -og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet efterlyser i den forbindelse den 21-årige Mohamad Youssef Khali.

Den 31-årige blev stukket i brystet og bragt til sygehuset i Køge og senere overført til Rigshospitalets traumecenter, men hans liv stod ikke til at redde.

Den efterlyste Mohamad Youssef Khali kører normalt i en hvid Audi A5 Sportsback med nummerpladen CA15403, oplyser politiet.

Politiet efterforsker sagen ud fra en teori om, at overfaldet kan være et internt opgør mellem personer, som i forvejen kendte hinanden.

I kvarteret Ellemarken, hvor drabet er sket, holder en gruppering til, som ligger i strid med en anden gruppe fra kvarteret Karlemosen.

Martin Bjerregaard, kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi, afviser dog over for nyhedsmediet sn.dk, at drabet skulle være del af den konflikt.

Efter knivstikkeriet blev gerningsstedet af efterforskere og politihunde undersøgt for spor.

Politiet har også foretaget afhøringer af personer, som havde været i området, og som kunne give oplysninger i sagen, står der i pressemeddelelsen.

