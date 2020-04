31-årig mand fængslet for at stikke eks-kæreste ned

En 28-årig kvinde var i livsfare, da hun onsdag blev stukket med kniv. Nu er hendes eks-kæreste fængslet.

En 31-åirg mand er torsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter at en kvinde onsdag aften blev stukket ned med en kniv.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet i en lejlighed på Elmevej i Frederikshavn klokken 19.45.

Kort efter blev den 31-årige anholdt.

- Kvindens skader betegnes som livstruende, og derfor sigtes manden for drabsforsøg, sagde vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen onsdag aften.

Den 28-årig kvinde var blevet stukket i ryggen med kniven.

Da manden, som ifølge Nordjyske er kvindens eks-kæreste, torsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig.

Politiet har sigtet ham for drabsforsøg, men dommeren fandt "kun", at der er begrundet mistanke om, at han er skyldig i grov vold, oplyser anklager Louise Watson til Nordjyske.

Den 31-årige kærede ifølge Ekstra Bladet ikke kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

